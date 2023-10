Reprezentativa Africii de Sud a castigat, sambata seara, pe Stade de France, pentru a patra oara Cupa Mondiala de Rugby, a doua oara consecutiv. Sud-africanii au mai triumfat in 1995, 2007 si 2019. In finala de sambata, Africa de Sud s-a impus cu 12-11 in meciul cu Noua Zeelanda.Cele doua echipe au inceput in urmatoarele formule: Noua Zeelanda: B. Barrett - Jordan, Ioane, J.Barrett, Tele'a, - Mo'unga, Smith - Cane (cap.), Savea, Frizell - S.Barrett, Retallick - Lomax, Taylor, De Groot. ... citeste toata stirea