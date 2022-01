Al doilea test al anului

Astazi, de la ora 11:00, pe stadionul "Tineretului", Poli joaca un meci amical cu echipa de Liga a III-a CSM Pascani. Prezentare de transfer la pizzerie. Stoenac (FOTO) va pleca de la PolitehnicaPolitehnica Iasi incheie astazi pregatirea din aceasta saptamana cu o partida de verificare. Aceasta se va derula in compania unei grupari din esalonul trei, CSM Pascani, pe terenul cu suprafata sintetica a stadionului "Tineretului", de la ora 11:00. Pascanenii fac si in acest sezon o figura palida in ... citeste toata stirea