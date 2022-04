Al Shabab, echipa antrenata de Marius Sumudica, a ratat calificarea in finala Cupei Regelui, duminica, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, de Al Hilal.La finalul celor 90 de minute regulamentare de joc, scorul a fost 1-1. Echipa lui Sumudica a deschis scorul, in minutul 63, dupa un penalti transformat de Ever Banega.Al Hilal a intors scorul prin Al Faraj, in minutul 72, si Odion Ighalo, in prelungiri, ... citeste toata stirea