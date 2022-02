Alegeri la FRF: Razvan Burleanu, singurul candidat pentru functia de presedinte

Comitetul Executiv al FRF, intrunit marti, a stabilit pentru data de 22 aprilie organizarea Adunarii Generale de alegeri. Singurul candidat pentru functia de presedinte este actualul conducator al forului, Razvan Burleanu."Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, intrunit in mod statutar, in prezenta majoritatii membrilor sai, domnii Gino Iorgulescu, Florea Spinu si Valentin Iordanescu lipsind motivat, in conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federatiei Romane de Fotbal la ... citeste toata stirea