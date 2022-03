Alerta in tenisul feminin

Accidentata in semifinala de la Indian Wells cu Iga Swiatek, Simona Halep ar putea rata meciul din "Billie Jean King Cup" cu PoloniaSimona Halep s-a oprit in semifinalele turneului WTA 1000 de la Indian Wells, dupa ce a fost invinsa la capatul unui meci de ora si 50 de minute, de catre poloneza Iga Swiatek (4 WTA), scor 6-7, 4-6, Jucatoarea romana de 30 de ani s-a accidentat la coapsa stanga in setul secund si participarea ei la urmatorul turneu, cel de la Miami, care incepe saptamana ... citeste toata stirea