Alibec este indisponibil pentru meciurile Romaniei cu Finlanda si Muntenegru

FRF a anuntat, joi, ca atacantul Denis Alibec a devenit indisponibil pentru meciurile nationalei Romaniei cu Finlanda si Muntenegru. Alibec are o leziune musculara la coapsa stanga."Dupa ce l-a pierdut pe Iulian Cristea in meciul de la Podgorica, selectionerul Edward Iordanescu nu se va putea baza nici pe Denis Alibec in urmatoarele doua jocuri.In urma examenului RMN efectuat in aceasta dimineata, s-a constatat faptul ca, in timpul partidei de la Zenica, ... citeste toata stirea