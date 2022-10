Alta bataie de joc pe bani publici - La handbal, Iasul a pierdut la 26 de goluri

Banii publici cheltuiti in sportul iesean nu produc decat amaraciune si rezultate rusinoase. Desi in vara s-a batut cu pumnul in piept ca va ataca promovarea din ultimul esalon intern de handbal feminin, avand pentru asta un buget consistent, de 350 000 de euro, CSM Iasi 2020 se face de rusine.Sambata, echipa pregatita de Daniel Bura si Macrina Tomuleac a cedat la Brasov la un scor incredibil, 18-44 (10-19) in fata echipei locale Corona. Esecul la 26 de goluri diferenta este al treilea in ... citeste toata stirea