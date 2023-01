Alungat din Romania de un primar, Doroftei a produs primul campion la box pentru Canada

Marele campion la box Leonard Doroftei s-a mutat in Canada in urma cu mai multi ani dupa ce primaria orasului Ploiesti nu i-a mai prelungit concesiunea pentru un spatiu unde avea un pub. Acum, antreneaza campioni in alta tara.Stabilit de 3 ani in Canada, Leonard Doroftei, fostul detinator al centuri mondiale WBA la profesionisti, a inceput sa antreneze, iar recent, Maurice Moussa, un elev de-al sau, a cucerit titlul provinciei Quebec la categoria usoara.In urma cu trei ani, Leonard Doroftei ... citeste toata stirea