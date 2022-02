Marius Sumudica este aproape de o despartire de Yeni Malatyaspor, echipa care a ajuns pe ultimul loc in Turcia, iar in spatiul public au aparut zvonuri cu privire la intoarcerea sa in Romania.Pavel Badea nu l-ar vedea pe Marius Sumudica antrenand gruparea din Banie."L-am propus pe Eugen lui Rotaru, dar pana la urma el este patronul si el decide pe cine nominalizeaza. Cel mai important ... citeste toata stirea