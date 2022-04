Am rezolvat si cu "Billie Jean King Cup"

Romania a ratat calificarea la turneul final fara a castiga vreun meci in fata Poloniei. Andreea Prisacariu s-a ales cu doi covrigi de la Iga Swiatek (FOTO)* Echipa feminina de tenis Romaniei a pierdut cu scorul de 0-4 meciul cu Polonia, disputat la Radom si a a ratat calificarea in faza finala a Cupei "Billie Jean King". Dupa 0-2 in prima zi, Andreea Prisacariu, introdusa surprinzator in echipa in locul Irinei Begu, a pierdut cu un dublu 0-6, in 47 de minute, de catre liderul mondial, Iga ... citeste toata stirea