Ambitii mari pentru Berlusconi cu Monza: Titlul in Serie A si participarea in Liga Campionilor

Monza Brianza a promovat pentru prima data in istoria clubului in Serie A, iar fostul premier italian Silvio Berlusconi, patronul echipei, a vorbit de obiective ambitioase pentru acest proiect."O mare bucurie, Monza a fost fondata in 1912 si nu ajunsese niciodata in Serie A. Acum suntem acolo. Brianza are echipa pe care o merita, are peste 70 de mii de cotizanti si este corect sa aiba o echipa puternica in Serie A. Acum ne dorim sa castigam campionatul si apoi sa mergem in Liga Campionilor. ... citeste toata stirea