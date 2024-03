Americanii dau de pamant cu Mouratoglou dupa decizia TAS: "Simona Halep a invins, el e un loser. Si-a pierdut credibilitatea"

Patrick Mouratoglou si-a asumat tarziu responsabilitatea in scandalul de dopaj in care a fost implicata Simona Halep, iar dupa ce TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) a redus pedeapsa de la 4 ani la 9 luni, antrenorul francez este aspru criticat de unii dintre jurnalistii americani.La inceputul lunii noiembrie a lui 2023 (la peste un an dupa ce Simona fusese deja suspendata provizoriu), Mouratoglou a iesit in lumina reflectoarelor si a vorbit despre faptul ca se simte vinovat pentru ... citește toată știrea