Aminata Diallo, fosta jucatoare a echipei PSG, a fost retinuta din cauza ca a agresat-o pe Kheira Hamraoui

Fosta jucatoare a echipei PSG, Aminata Diallo, a fost retinuta, vineri dimineata, in cadrul anchetei cu privire la agresarea fostei sale colege, Kheira Hamraoui, a anuntat Parchetul din Versailles, potrivit AFP.Diallo, fara club de cand nu mai are contract cu PSG, a mai fost retinuta o data in acest caz, in noiembrie 2021. Atunci ea a fost eliberata fara sa fie pusa sub acuzare.Miercuri, au fost retinuti la Val-de-Marne trei barbati cu varste de aproximativ 20 de ... citeste toata stirea