An fantastic pentru David Popovici: 14 medalii la mari competitii, dintre care 11 de aur

David Popovici incheie un an 2022 fantastic, cu 14 medalii cucerite la cele cinci mari competitii la care a participat. Dintre acestea, 11 au fost de aur.Elevul antrenorului Adrian Radulescu a uimit lumea natatiei cu "dubla de aur" realizata in probele de 100 si 200 m liber la Mondialul de seniori, Europeanul de juniori, Europeanul de seniori si Mondialul de juniori.El este si detinatorul recordului mondial la 100 metri liber.Din 20 iunie pana pe 5 septembrie 2022, in mai ... citeste toata stirea