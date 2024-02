ANALIZA: Cati bani da Iasul pentru sport? Anomalii strigatoare la cer. Bugetele CL si CJ alocate cluburilor in 2024

Luni, politicienii pe care iesenii i-au ales pentru a avea grija, printre altele, de banii lor, consilierii locali si consilierii judeteni, au aprobat bugetele CL si CJ pe 2024. In cele ce urmeaza va vom prezenta care e viziunea capilor locali in ceea ce priveste sportul iesean.Un simbol al Iasului ramane la cosUnul dintre subiectele puse pe masa Consiliului Local a fost recuperarea siglei si palmaresului clubului de traditie a Iasului, Politehnica, infiintat in 1945.Dupa ce anul trecut a ... citește toată știrea