Prognozele date in mod repetat de "Ziarul de Iasi" pe parcursul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal s-au adeverit: Politehnica Iasi a promovat fara probleme in Liga I de fotbal. Trei au fost principalele chei ale promovarii: culoarul extrem de favorabil avut, banii iesenilor si Cornel Sfaiter. In detaliu, au fost insa si alte conjuncturi.Poli a avut sansa faptului ca Liga a II-a a fost mai modesta ca niciodata in acest sezon. Doua echipe cazute din prima liga vara trecuta s-au ... citeste toata stirea