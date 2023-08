Politehnica Iasi a reusit sa-si treaca in cont primele puncte in sezonul 2023-2024 al Ligii I de fotbal. Duminica seara, Poli s-a impus la Ovidiu cu 3-1 (2-1), in disputa cu Farul Constanta, din runda a treia a campionatului. Succesul, logic dupa aspectul partidei, a avut cateva cauze principale, pe care le enumeram in cele ce urmeaza.1. Forma execrabila a constantenilor in startul stagiuniiFarul a inceput foarte prost sezonul, lucru care genereaza o atmosfera irespirabila la echipa. ... citeste toata stirea