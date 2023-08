Politehnica Iasi a suferit al treilea esec in primele patru etape ale Ligii I de fotbal. Vineri, la Arad, Poli a cedat cu 0-1 in fata echipei locale UTA, trupa lui Leo Grozavu irosind o uriasa sansa de a trece la plus in clasamentul adevarului. Esecul este cu atat mai dureros cu cat gazdele au aratat rau tare, cu multi jucatori modesti, neomogenizati, multe carente fizice, subtirimea lotului silindu-l pe antrenorul ardelenilor, Mircea Rednic, sa faca o multime de permutari de posturi. De pilda, ... citeste toata stirea