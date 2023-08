Politehnica Iasi a suferit un nou esec in Liga I de fotbal. Sambata seara, Poli a cedat la scor pe teren propriu, 1-4 (1-0), in fata echipei craiovene Universitatea, la capatul unui meci care a avut doua reprize total diferite. Una - echilibrata, cea de-a doua apartinand net oaspetilor, mai ales dupa minutul 59, cand Iasul a ramas in zece oameni.Ziarul de Iasi va propune in cele ce urmeaza o analiza a principalelor cinci cauze ce au dus la esecul usturator care i-a mahnit teribil pe cei peste ... citeste toata stirea