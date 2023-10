Politehnica Iasi a irosit luni o noua sansa de a bifa prima victorie pe teren propriu din acest sezon. Desi a intalnit un adversar modest, Petrolul Ploiesti, care avea foarte multe probleme, detaliate in cronica partidei (VEZI AICI)Poli a incheiat meciul din etapa a XI-a a Ligii I de fotbal la egalitate, 0-0. Astfel, suporterii ieseni au ramas din nou cu buza umflata, ultima victorie acasa a favoritilor fiind savurata in urma cu patru luni si jumatate, pe 21 mai, cu Dinamo, in ultima runda a ... citeste toata stirea