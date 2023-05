Politehnica Iasi a ramas neinvinsa in play-off-ul Ligii a II-a de fotbal si dupa ultima disputa a sezonului din deplasare. Luni, formatia antrenata de Leo Grozavu, care e sigura de saptamana trecuta ca va incheia campionatul pe primul loc, a remizat alb la Dej, cu Unirea.Desi gazdele au confirmat ca sunt o echipa modesta, rezultatul este multumitor pentru oaspeti, daca luam in calcul conditiile in care s-a prezentat Poli in localitatea clujeana: fara noua jucatori, sapte dintre ei (Marchioni, ... citeste toata stirea