Politehnica Iasi a revenit pe primul loc al clasamentului Ligii a II-a de fotbal dupa succesul obtinut marti seara, in deplasare, 3-1 in duelul cu Dinamo Bucuresti. Pozitionarea echipei iesene este absolut fireasca daca reamintim faptul ca Poli este net superioara tuturor adversarelor la capitolele esentiale actuale, financiar si sportiv.Iasi are, de departe, cel mai mare buget din Liga a II-a, cel mai cunoscut conducator, Cornel Sfaiter, unul dintre cei mai bine cotati antrenori, Leo Grozavu, ... citeste toata stirea