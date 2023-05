Politehnica Iasi este sigura ca se va clasa pe primul loc in Liga a II-a de fotbal dupa victoria la scor obtinuta miercuri in Copou, 5-1 in duelul cu Steaua Bucuresti. Succesul a venit dupa cea mai consistenta prestatie a Politehnicii din acest sezon, iesenii jucand modest doar in primul sfert de ora al actului secund. Atunci, prea relaxat dupa demonstratia de forta din primul act (scor 2-0, 2-1 la ocazii, 9-2 la suturi, 2-0 la suturi pe poarta, 1-1 la cornere), Iasi a permis adversarului sa ... citeste toata stirea