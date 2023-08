Politehnica Iasi a ajuns pe ultimul loc al clasamentului Ligii I de fotbal dupa etapa a VI-a. Echipa ieseana a preluat "lanterna" dupa esecul suferit duminica seara, 1-2 (0-1) pe Arena Nationala, in fata FCSB.Indiferent de subiectivismele locale si de faptul ca arbitrul Barbu i-a dat lui Olaru in minutul 77 doar cartonasul galben in locul celui rosu, din capul locului trebuie spus ca succesul trupei lui Gigi Becali este incontestabil. Iar daca luam in calcul faptul ca in prima repriza gazdele ... citeste toata stirea