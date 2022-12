Surpriza mare pentru Camerun. Portarul Andre Onana, care incepuse Cupa Mondiala in calitate de titular, a anuntat ca nu va mai juca in tricoul Leilor Neimblanziti. El are doar 26 de ani.El a fost exclus din lotul camerunezi dupa al doilea meci de la Cupa Mondiala, dupa o disputa tactica cu selectionerul, conform federatiei cameruneze.Onana a anuntat ca acum se concentreaza doar pe clubul sau Inter Milano si asigura ca ... citeste toata stirea