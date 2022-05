Andreea Kurta (Romania) si Egor Tsvetkov (Republica Moldova) - campionii de la IASI TENNIS TROPHY 2022

In probele de dublu s-au impus Andreea Kurta/Stefania Boros (Romania) si Karlo Piticaru (Romania)/Daniel Esurcan (Republica Moldova)Andreea Kurta (Romania) si Egor Tsvetkov (Republica Moldova) au castigat probele de simplu la IASI TENNIS TROPHY, turneu international rezervat copiilor sub 12 ani in cadrul circuitului european Tennis Europe, derulat la Arenele Ciric in perioada 22 - 29 mai 2022. Daca la fete tabloul a fost dominat de romance, toate cele opt calificate in faza eliminatorie fiind ... citeste toata stirea