Andreea Verdes, din nou, pe podium

De trei ori argint la Cupa "Irina Deleanu" pentru gimnasta ieseanaGimnastica ritmica ieseana continua sa straluceasca in competitii. La Bucuresti, la cea de-a 21-a editie a Cupei "Irina Deleanu", inscrisa in calendarul Federatiei internationale de specialitate, Andreea Verdes a cucerit trei medalii de argint la individual compus, cerc, maciuci si una de bronz la panglica. La intrecerile desfasurate in Sala Polivalenta din Bucuresti au participat 270 de sportive, junioare si senioare, din 22