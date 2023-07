Baza Sportiva Ciric din Iasi va gazdui, in perioada 10-23 iulie, doua mari turnee internationale de tenis. In prima saptamana este programata editia a 4-a a turneului ATP Challenger 100 "Concord Iasi Open", iar in perioada 17-23 iulie se va desfasura editia a doua a turneului WTA 125 "BCR Iasi Open".La conferinta de presa care a deschis cele doua turnee, Andrei Pavel, directorul Concord Iasi Open, a facut un apel la ieseni sa vina in numar cat mai mare la meciurile de la Baza Sportiva Ciric. ... citeste toata stirea