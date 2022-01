Andy Murray, eliminat in turul al doilea al Australian Open

Tenismenul britanic Andy Murray, locul 113 ATP, beneficiar al unui wild card, a fost eliminat in turul al doilea al Australian Open. El a fost invins, joi, cu scorul de 6-4, 6-4, 6-4, de japonezul Taro Daniel, locul 120, venit din calificari, dupa un meci de doua ore si 48 de minute.Daniel va evolua in turul al treilea cu Steve Johnson, locul 104 ATP, sau cu italianul Jannick Sinner, locul 10 ATP si cap de serie numarul 11. Din nefericire pentru fostul numar 1 mondial, prezenta numai in turul ... citeste toata stirea