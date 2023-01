Andy Murray, in turul al treilea la Australian Open dupa un meci maraton

Tenismanul britanic Andy Murray, locul 66 mondial, s-a calificat joi in turul al treilea la Australian Open, desi a fost condus cu 2-0 la seturi de australianul Thanasi Kokkinakis (159 ATP), pe care l-a invins in final cu 4-6, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3, 7-5 la capatul unui meci maraton de cinci ore si 45 de minute, informeaza AFP si Reuters.Recordul pentru cel mai lung meci de la Australian Open ramane finala castigata de Novak Djokovic impotriva lui Rafael Nadal in 2012, dupa cinci ore si 53 ... citeste toata stirea