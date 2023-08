FCSB a ratat calificarea in play-off-ul Conference League, dupa ce a fost invinsa in dubla mansa de Nordsjaelland, scor 2-0, dupa ce a evoluat jumatate de ora in inferioritate numeric in Danemarca.La finalul partidei, antrenorul ros-albastrilor s-a declarat dezamagit de rezultat, dar si de prestatia arbitrului, care a acordat un penalti celor de la Nordsjaelland si l-a eliminat pe fundasul Vlad Chiriches.Totusi, Charalambous anunta ca echipa sa se va concentra pe meciurile de campionat, ... citeste toata stirea