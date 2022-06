Antrenorul Edi Iordanescu: A fost o seara foarte proasta pentru noi

Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, sambata seara, ca Romania a facut un meci foarte slab cu Muntenegru si a afirmat ca nu a venit la echipa nationala sa-si strice cariera, ci sa faca performanta."Clar ca lucrurile nu au functionat. Nu ne-am angrenat fizic suficient. In prima repiza ne-am putut misca, dar in a doua a pierdut claritatea, forta fizica. Este o seara foarte proasta pentru noi. Nu am venit sa-mi stric cariera, ci sa fac performanta. Trebuie sa ne asumam toti ... citeste toata stirea