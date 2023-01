Antrenorul Gheorghe Tadici a fost amendat din cauza ca si-a "injurat" jucatoarele pe care le conduce

Antrenorul echipei de handbal feminin HC Zalau, Gheorghe Tadici, a fost amendat cu 2.000 de lei, marti, de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal (FRH), pentru jignirile si insultele aduse propriilor jucatoare, in timpul partidei disputate in luna decembrie, pe teren propriu, cu SCM Ramnicu Valcea.Potrivit unui comunicat de presa al FRH, tehnicianul din Zalau a fost sanctionat in urma unei sesizari a secretarului general al Federatiei, Viorel Mazilu."In legatura cu ... citeste toata stirea