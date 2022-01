Antrenorul Markus Anfang, suspendat un an dupa ce a folosit un certificat de vaccinare fals

Antrenorul german Markus Anfang, care a demisionat de la Werder Bremen in urma scandalui iscat in luna noiembrie, a fost suspendat un an pentru prezentarea unui certificat fals de vaccinare impotriva Covid-19, informeaza lequipe.fr.Anfang, 47 de ani, a fost nevoit sa demisioneze de la conducerea tehnica a echipei din liga a doua in noiembrie 2021, dupa ce au aparut informatii ca ar folosi un certificat de vaccinare fals. Aceste informatii au fost verificate si confirmate, iar Federatia ... citeste toata stirea