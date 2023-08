Spaniolul Xabi Alonso si-a prelungit contractul de antrenor la Bayer Leverkusen, noul acord fiind pentru inca doi ani, pana in 2026, a anuntat vineri clubul german.Fostul jucator al echipelor Real Madrid, Liverpool si Bayern Munchen a preluat conducerea tehnica a formatiei Leverkusen in octombrie anul trecut, cand clubul se afla in lupta pentru retrogradare.El a condus clubul pe locul sase in campionatul german si in semifinalele Ligii Europa. In comunicatul de presa al clubului, Xabi ... citeste toata stirea