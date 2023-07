Cinci fotbalisti au fugit din lotul national al Cubei in timpul Gold Cup, competitia rezervata echipelor nationale de fotbal din zona CONCACAF, gazduita de Statele Unite si Canada.In ultimii ani, sute de sportivi cubanezi au profitat de competitiile internationale pentru a ramane in strainatate. Ultimul "dezertor" este portarul de rezerva Sandy Sanchez, care si-a abandonat echipa dupa a treia partida de la Gold Cup, pierduta in fata Canadei (2-4), meci care a pus capat participarii Cubei la ... citeste toata stirea