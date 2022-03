Aproximativ 160 de persoane au fost arestate dupa ce au participat la un meci de fotbal

Aproximativ 160 de persoane, intre care 90 de minori, au fost arestate, duminica, in urma violentelor dintre suporteri, soldate cu zeci de raniti in timpul unui meci de cupa, de la Rabat, a anuntat politia marocana, citata de lequipe.fr.Suporteriii au fost retinuti "pentru presupusa implicare in acte de violenta, pentru detinere de cutite, pentru ca se aflau sub influenta alcoolului, pentru ca au aruncat cu pietre si au provocat pagube materiale si pentru incendierea unui vehicul", a precizat ... citeste toata stirea