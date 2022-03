Arbitrul Ovidiu Hategan a suferit un infarct. A fost operat de urgenta

Arbitrul roman Ovidiu Hategan, in varsta de 41 de ani, a suferit un infarct si a fost operat de urgenta la Timisoara, unde i s-a montat un stent. Cel mai bine cotat arbitru roman ramane sub observatia medicala pentru o saptamana.Conform gsp.ro, Hategan se afla acasa si a simtit dureri puternice in zona pieptului, la putin timp dupa ce si-a incheiat antrenamentul zilnic. Acesta a ales sa mearga rapid la Camera de garda a spitalului din Arad, dupa ce durerile nu au disparut.Dupa un control ... citeste toata stirea