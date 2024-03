Arde Dunarea la Galati! Meci incins, cu miza mare, la caderea cortinei primei faze a campionatului

Astazi, de la ora 20:00, la Galati, Otelul - Politehnica Iasi, in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I de fotbal.Ultimul meci al sezonului regulat al esalonului fotbalistic de elita are loc in aceasta seara, la Galati, acolo unde Poli se confrunta cu echipa locala Otelul. Dupa cum v-am informat, partida are o miza foarte mare, pe mai multe paliere: sportiv (miza fiind ocuparea locului XI), financiar (cine se situeaza pe pozitia a XI-a castiga 130 000 de euro din rata a treia din ... citește toată știrea