65-Musi centreaza in fata portii, Dur-Bozoanca i blocheaza pe Harrisonl2-0, min. 58: Harrison, din pasa lui Ion, suteaza din 16 m, in diagonala, surpinzandu-l pe portarul galatean1-0, min. 45 +1: Ion profita de indecizia lui Rus, intra in careu, Ghiocel intervine, dar mingea deviaza la Roman, care 1l executa pe Dur-Bozoanca!44 - Ursu nu ajunge la mingea centrata in fata portii de catre Rus40- Cisotti, centrare periculoasa, intervine Martac28 - primul sut cadrat al iesenilor, Itu, fara ... citeste toata stirea