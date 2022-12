Argentina - Franta, finala Campionatului Mondial, prin ochii astrologului. Daniela Simulescu: La prima vedere, am putea spune ca Mbappe este mai avantajat de astre

Argentina infrunta Franta in finala Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, duminica, de la ora 17:00, pe stadionul Lusail. Este, insa, si un duel al titanilor. Leo Messi, de partea Argentinei, are sansa sa isi incheie parcursul la turneele finale cu un trofeu, in timp ce de partea Frantei se afla Kylian Mbappe, care poate, la doar 23 de ani, sa ridice a doua Cupa Mondiala deasupra capului.Daniela Simulescu, astrolog DC NEWS si redactor sef Astrosens, a facut o scurta analiza a celor doi ... citeste toata stirea