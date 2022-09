Argint pentru stafeta combinata 4x100 m liber a Romaniei, cu David Popovici, la CM juniori din Peru

Romania a cucerit medalia de argint in proba de stafeta combinata 4x100 m liber, la Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima, competitie transmisa de VOYO.Delegatia condusa de Camelia Potec a bifat a cincea medalie la Campionatul Mondial de juniori din Peru. Cu David Popovici in frunte, Romania a cucerit, vineri dimineata, medalia de argint in proba de stafeta combinata 4x100 m liber. Timpul obtinut de David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca ... citeste toata stirea