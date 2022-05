AS Roma a invins Feyenoord si a castigat prima editie a Conference League (VIDEO)

AS Roma a castigat prima editie a Conference League, dupa ce a invins in finala, miercuri, la Tirana, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Feyenoord Rotterdam.Dupa acest succes, Jose Mourinho a devenit singurul antrenor din istorie care a castigat trofee continentale cu patru echipe, FC Porto (Cupa UEFA si Liga Campionilor), Inter Milano (Liga Campionilor), Manchester United (Liga Europa) si AS Roma (Conference League). De asemenea, acesta este primul trofeu european din istoria clubului roman.A ... citeste toata stirea