AS Roma si Feyenoord isi vor disputa astazi finala Conference League. Meciul va fi arbitrat de Istvan Kovacs

Finala Conference League se disputa astazi, la Tirana, de la ora 22.00, intre AS Roma si Feyenoord, intr-un meci arbitrat de Istvan Kovacs.Istvan Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenti Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, de al patrulea oficial Sandro Scharer, din Elvetia, in timp ce de sistemul de asistenta video se vor ocupa germanii Marco Fritz, Christian Dingert si Bastian Dankert.In varsta de 37 de ani, Istvan Kovacs va conduce prima sa finala europeana la nivel de club. In acest ... citeste toata stirea