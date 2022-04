Ascensiunea lui Vlad Ciobanu continua

Un iesean a fost delegat sa arbitreze in Norvegia, unde incep preliminariile pentru Campionatul Mondial de futsal din 2024.In perioada 5-13 aprilie se defasoara prima etapa a preliminariilor pentru Campionatul Mondial de futsal din 2024. Vor participa 24 de echipe care au fost distribuite in sase grupe. Numai castigatoarele celor 6 grupe vor avea acces in etapa urmatoare a competitiei. Acestea se vor alatura celor 26 de echipe deja calificate, printre care si Romania. Arbitrul iesean Vlad ... citeste toata stirea