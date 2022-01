Ashleigh Barty a invins-o pe Danielle Collins si a castigat turneul Australian Open

Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, locul I WTA, a invins-o pe Danielle Collins din SUA, locul 30 WTA si cap de serie numarul 27, scor 6-3, 7-6 (7/2) si a castigat in premiera turneul de grand slam Australian Open. Barty s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute.Australianca a castigat al treilea grand slam din cariera, dupa ce s-a impus la Roland Garos, in 2019, si la Wimbledon, in 2021. Ea nu a pierdut niciun ... citeste toata stirea