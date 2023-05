Fosta jucatoare australiana Ashleigh Barty, lider WTA in perioaada iunie 2019 - martie 2022, a declarat ca o iubeste si o respecta pe Simona Halep si isi doreste ca romanca sa aiba posibilitatea de a se apara in cazul de dopaj care o tine departe de teren de mai multe luni."O iubesc pe Simo si o respect pe Simo. Am vorbit cu ea un pic in ultimele 12 luni, doar ca sa vad cum este. Este o persoana exceptionala. Sper sincer ca va avea oportunitatea de a spune ce ... citeste toata stirea