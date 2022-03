Ashleigh Barty si-a anuntat retragerea din circuitul WTA *Gabriela Ruse si Irina Begu s-au calificat in turul II la Miami, dar vor avea adversare extrem de tari: Elena Aleksandrova, respectiv, Arina Sabalenka *Simona Halep va evolua cu Daria Gavrilova-Sav

* Numarul unu mondial in circuitul feminin, Ashleigh Barty, a socat lumea sportului anuntand ca se va retrage din tenisul profesionist la doar 25 de ani. Australianca a facut anuntul pe retelele de socializare miercuri, spunand ca pleaca "pentru indeplinirea altor vise". "Sunt atat de fericita si sunt atat de pregatita. Si stiu doar in momentul de fata in inima mea, pentru mine ca persoana, asta este corect", a spus ea intr-un videoclip. Barty a castigat primul ei turneu de Grand Slam la ... citeste toata stirea