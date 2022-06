Atacantul Denis Alibec a declarat, sambata seara, ca nationala Romaniei a facut un meci foarte prost cu Muntenegru, scor 0-2, in Liga Natiunilor."Meci foarte prost facut de noi. Muntenegru a fost mai implicata in joc, mai agressii. Incercam sa reparam cu Bosnia ce am stricat aici. Incercam sa dam ce avem mai bun. Fanii sunt suparati, au dreptate, dar poate pot sa fie si ei mai mult ... citeste toata stirea