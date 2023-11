George Puscas, atacantul echipei nationale a Romaniei, e mandru ca a reusit sa marcheze intr-un meci decisiv pentru tricolori, dupa victoria cu 2-1 inregistrata de Romania in deplasare, cu nationala Israelului."De abia mai am voce. E o mandrie enorma. Munca pleaca de la primul meci. Astazi cred ca orice roman e fericit. Sper ca romanii s-au uitat la noi si au fost mandri, pentru ca Romania poate arata bine. scum a marcat golul egalizatort Am stat la linie, perfect, stiam ca acolo e painea mea, ... citeste toata stirea